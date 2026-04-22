Nessun passo indietro di Nordio sull' abuso d' ufficio | Nettamente contrario La spiegazione

Il ministro della Giustizia ha confermato con fermezza la sua posizione contro la reintroduzione dell'abuso d'ufficio. In una dichiarazione, ha affermato che la risposta è nettamente negativa, senza lasciar spazio a interpretazioni diverse. La questione riguarda una norma che era stata eliminata in passato e che ora si vuole ripristinare, suscitando reazioni diverse tra le forze politiche e le parti interessate.

"Sulla reintroduzione dell'abuso d'ufficio la risposta è nettamente negativa. Noi abbiamo dimostrato all'Europa, anche in base alla recente sentenza della Corte Costituzionale, che sta nella discrezionalità degli Stati conseguire, cioè predisporre tutti i sistemi anticorruzione, che sono quelli che stanno a cuore all'Europa e in questo l'arsenale repressivo e preventivo dell'Italia è il più ricco di tutti. Abbiamo addirittura dei reati che gli altri Stati non conoscono". Sono queste le chiare parole usate dal ministro della Giustizia Carlo Nordio nel corso del question time alla Camera dei deputati, rispondendo a una interrogazione sulle iniziative volte a reintrodurre il reato di abuso di ufficio anche al fine di evitare procedure di infrazione in ambito europeo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nessun passo indietro di Nordio sull'abuso d'ufficio: “Nettamente contrario”. La spiegazione Notizie correlate Leggi anche: Angelo Bonelli, l'ultima menzogna sull'abuso d'ufficio: "Carlo Nordio si dimetta". Che figuraccia... L’Ue smonta Nordio sull’abuso d’ufficio, è reato: l’Europarlamento approva la direttiva anticorruzioneLa direttiva anticorruzione appena approvata dal Parlamento Ue stabilisce che l'abuso d'ufficio, abrogato dal governo nel 2024, è reato. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Borraccino: SanitaService, un unicum nazionale da preservare: nessun passo indietro verrà compiuto; Ranieri torna a Trigoria, nessun passo indietro e Gasperini ignorato: la frattura è insanabile; Tassa di soggiorno più cara a Salerno: nessun passo indietro; Todisco: La città vuole un sindaco, ci vuole unità .Nessun passo indietro. La freddezza di Pd e M5S su Silvia Salis: nessun passo indietro, i leader restano in campoFranceschini bolla come leggende metropolitane il suo sostegno alla prima cittadina. Schlein e Conte, avanti secondo programmi ... repubblica.it Tassisti sarà sciopero Nessun passo indietro sul numero delle licenzeIn estate criticati, in inverno abbandonati. E’ solo uno dei tanti striscioni che sventoleranno sabato dalle 10 alle 14 in piazza Napoleone per il presidio indetto dai tassisti lucchesi – in ... lanazione.it CARISSIMI AMICI … Gesù si avvicinò e camminava con loro. Dio si avvicina sempre, cammina con noi, non per correggere il nostro passo o dettare il ritmo. Non comanda nessun passo, prende il nostro. Nulla di obbligato. Ogni camminare gli va, purché uno c - facebook.com facebook La freddezza di Pd e M5S su Silvia Salis: nessun passo indietro, i leader restano in campo x.com