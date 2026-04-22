Nerozzi esce dalla lista civica per Benesperi e passa all’opposizione

Un consigliere comunale ha annunciato che nei prossimi giorni lascerà la lista civica di appartenenza e si unirà all’opposizione. Ha comunicato questa decisione attraverso un messaggio pubblico, precisando che si tratta di un gesto legato a questioni di trasparenza. La sua scelta rappresenta un cambiamento all’interno del panorama politico locale, mentre si attende l’ufficializzazione delle sue dimissioni e il passaggio alle forze di minoranza.

"Per trasparenza informo che nei prossimi giorni formalizzerò la mia uscita dalla lista civica Benesperi Sindaco e dalla maggioranza. Passerò all’opposizione con una mia lista civica". È stato l’annuncio del consigliere Alfredo Fabrizio Nerozzi, in apertura del consiglio comunale di lunedì 20 aprile. "Politicamente, da dodici anni, grazie alla fiducia dei cittadini, ho messo sempre al primo posto il bene comune di Agliana – ha detto –. A gennaio 2023 con il mio voto ho salvato la giunta Benesperi dal commissariamento del Comune, affinché potessero essere portati a termine positivamente gli importanti investimenti fatti grazie al Pnrr per la...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nerozzi esce dalla lista civica per Benesperi e passa all’opposizione Notizie correlate Bertilorenzi entra in consiglio. Dell’Ertole esce dalla lista ’Mac’Nel secondo consiglio comunale di tre in programma, abbiamo assistito a diverse novità. Ederson Juve, l’Atletico esce allo scoperto: «È uno dei giocatori nella nostra lista degli obiettivi». L’annuncio dalla Spagnadi Redazione JuventusNews24Ederson Juve, pericolo spagnolo per il centrocampista con il direttore dei Colchoneros che conferma pubblicamente...