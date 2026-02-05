Bertilorenzi entra in consiglio Dell’Ertole esce dalla lista ’Mac’

Questa sera nel secondo consiglio comunale in pochi giorni si sono viste alcune novità. Pierpaolo Bertilorenzi ha preso il posto di Giovanni Giusti, sospeso per un presunto scandalo legato ai certificati d’invalidità facili. Bertilorenzi, che entra ufficialmente in consiglio, si siede tra i banchi, mentre Dell’Ertole lascia la lista ’Mac’. La seduta prosegue con qualche tensione in più rispetto alle precedenti.

Nel secondo consiglio comunale di tre in programma, abbiamo assistito a diverse novità. È entrato ufficialmente martedì sera il consigliere comunale Pierpaolo Bertilorenzi (nella foto), che prende il posto di Giovanni Giusti, sospeso per il presunto scandalo di certificati d’invalidità ’facili’. Il consigliere ha attualmente la carica di supplente. Nello stesso consiglio comunale c’è stato un cambio anche per la consigliera d’opposizione Dina Dell’Ertole, che era fino a ieri nella lista civica ’Massa è un’altra cosa’, oggi in un gruppo autonomo. Le ragioni della sua scelta le ha comunicato al presidente del consiglio comunale Agostino Incoronato e alla sala presente: "Desidero comunicare che ho deciso di uscire dal gruppo consiliare della lista civica ’Mac’ per costituire il gruppo misto di minoranza, con una chiara collocazione politica di centrosinistra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

