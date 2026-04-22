Neomamme l’aiuto che salva

Le neomamme spesso segnalano problemi con i corsi pre parto, considerandoli insufficienti o poco utili. Questa critica, frequente tra le nuove genitrici, riguarda principalmente aspetti pratici e informazioni fornite durante i corsi. Le opinioni variano, ma molte donne si sentono insoddisfatte del supporto ricevuto prima della nascita del bambino. La questione viene discussa in diverse sedi, con richieste di miglioramenti nelle offerte formative.

Se c’è una lamentela, tra le tante, delle neomamme, che andrebbe presa molto sul serio è quella che riguarda i corsi pre parto. O meglio, il fatto che questi corsi si fermino proprio lì dove promette il loro nome, prima del parto, mentre poco o nulla si prevede per il dopo. Chiunque ci sia passata sa che prima della nascita, se la gravidanza scorre liscia, i disagi e le difficoltà non sono nulla rispetto a quello che arriva dopo. Le neomamme (ma anche quelle che sono già al secondo giro e quelle in via di estinzione al terzo o più) vivono il post parto come frullate dentro un robot da cucina, col rischio molto alto di perdere pezzi di sé. Detto più semplicemente, se va bene sperimentano (il più delle volte) un forte esaurimento fisico e nervoso da cui poi si riprendono, se va male piombano nella più grave depressione post parto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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