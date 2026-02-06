Pestato dai genitori per i brutti voti si salva chiedendo aiuto all' IA

Un ragazzo, vittima di violenze da parte dei genitori, si è salvato chiedendo aiuto a un’intelligenza artificiale. Da mesi, veniva picchiato regolarmente, almeno tre volte alla settimana, con cinturoni, fili di carica batterie, scope e altri oggetti. La paura e le botte erano diventate una costante nella sua vita, finché ha deciso di cercare una via di uscita e ha trovato modo di comunicare con qualcuno che potesse aiutarlo.

AGI - Lo picchiavano di frequente, almeno tre volte alla settimana. Usavano una cintura, fili di carica batterie, scopa, bastone di legno, utensili da cucina, rami di albero. Tutto per punirlo di un rendimento scolastico non all'altezza. Per lui, un ragazzino di 15 anni, la vita in quella famiglia era diventata un vero incubo. Per questo è scappato di casa e dopo qualche ora ha chiamato il 112. È così che è emersa una storia di oppressione psicologica e di maltrattamenti e violenze fisiche. Il ragazzo è stato raccolto da una volante che lo ha portato presso gli uffici della Questura di Novara. Qui il minore si è confidato con gli agenti raccontando di essere vittima di maltrattamenti da parte dei genitori di 54 e 42 anni, originari del Bangladesh e residenti in città. 🔗 Leggi su Agi.it

