Pierpaolo Pretelli salva una donna il drammatico racconto | Chiedevo aiuto nessuno si è fermato

Pierpaolo Pretelli si è trovato nel posto giusto al momento giusto. Mentre passeggiava, ha visto una donna collassare per un malore e ha immediatamente fatto quello che poteva: ha cercato di aiutarla e chiamare i soccorsi. Intanto, le persone intorno non si sono fermate, nessuno si è preso la briga di intervenire. Alla fine, è stato lui a salvare la donna, dimostrando che anche in situazioni difficili basta poco per fare la differenza.

Pierpaolo Pretelli ha salvato una donna, nell'indifferenza generale.“Poco fa una donna è stata colta da un malore. Mi sono fermato e ho chiamato i soccorsi. La cosa che mi ha colpito di più? Non l’emergenza. Ma l’indifferenza. Tante persone hanno guardato. Poche si sono fermate. Aiutare non è.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Pierpaolo Pretelli Salva Scandalo Pierpaolo Pretelli: il video che nessuno doveva vedere! Pierpaolo Pretelli sta male, momento drammatico dopo il fango che gli hanno buttato addosso: la storia del video Pierpaolo Pretelli attraversa un momento difficile, travolto da accuse e insulti ingiustificati. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Pierpaolo Pretelli Salva Argomenti discussi: Pierpaolo Pretelli sorprende suo padre: Oggi si sono invertiti i ruoli. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la festa per il primo compleanno del figlio Kian: gli ospiti vip presenti, chi c’eraGiulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato il primo compleanno di Kian. Tra gli invitati al party erano presenti Sonia Bruganelli ed Elettra Lamborghini ... libero.it Giulia Salemi, la casa total white con Pierpaolo Pretelli: il pianoforte in salone, la cameretta di Kian e la camera da lettoGiulia Salemi è attualmente impegnata con The Cage, il nuovo programma condotto da Amadeus, in onda ogni sera sul Nove. Una ... msn.com Il piccolo Kian compie 1 anno Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano con grande emozione il primo compleanno del loro bambino: “Un anno di notti in bianco, ma ti amiamo come neanche immagini piccolo nostro re Kian” #Verissimo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.