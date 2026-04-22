Nell' incontro tra spie dove morì la triestina Tiziana Barnobi si pianificava l' operazione del Mossad contro l' Iran

Durante un incontro tra agenti segreti si stava discutendo di un'operazione del Mossad contro l'Iran. L'operazione coinvolgeva circa venti agenti e si è conclusa con il naufragio di un'imbarcazione sul lago Maggiore, che ha causato la morte di due spie italiane, tra cui una donna originaria di Trieste. I dettagli riguardano la pianificazione di un attacco e sono stati riferiti in relazione a quell'evento.

L'operazione a cui stavano lavorando una ventina di agenti segreti e che si era conclusa, dopo il tragico rovesciamento dell'imbarcazione sul lago Maggiore con la morte anche di due spie italiane, tra cui la triestina Tiziana Barnobi, era stata pianificata per definire i piani di attacco all'Iran.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate L’agente del Mossad morto sul Lago Maggiore lavorava a operazione contro l’IranA rivelarlo, per la prima volta, il direttore del Mossad, David Barnea durante la cerimonia per la Giornata del Ricordo. L’agente del Mossad morto sul Lago Maggiore stava conducendo un’operazione contro l’IranL’agente del Mossad morto nel naufragio di un battello sul Lago Maggiore del 28 maggio 2023, nel quale persero la vita anche i due funzionari... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Spia morta nel lago Maggiore, il capo del Mossad rivela: Lavorò contro l'Iran, caduto mentre svolgeva la sua missione; Spia del Mossad morta sul Lago Maggiore: ora è ufficiale quale fosse la sua missione; Lo 007 israeliano morto sul lago Maggiore mentre preparava azioni contro l'Iran: la rivelazione del capo del Mossad.