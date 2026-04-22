Il 28 maggio 2023, un battello sul Lago Maggiore è affondato causando la morte di tre persone, tra cui un agente del Mossad e due funzionari dell'Aise. Tra le vittime c'era anche la moglie dello skipper. L'agente del Mossad coinvolto nell'incidente stava conducendo un'operazione contro l’Iran, secondo quanto emerso. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui motivi dell'incidente o sulle circostanze precise.

L’ agente del Mossad morto nel naufragio di un battello sul Lago Maggiore del 28 maggio 2023, nel quale persero la vita anche i due funzionari dell’Aise Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, oltre che la moglie dello skipper, non era un ex 007 a riposo. Tutt’altro: era impegnato in un’ operazione contro l’Iran. Lo ha rivelato il direttore dell’agenzia di intelligence israeliana David Barnea, durante la cerimonia dello Yom HaZikaron. David Barnea (Ansa). Cosa ha detto Barnea a tre anni dal naufragio. A quasi tre anni di distanza dal naufragio del battello Gooduria, Barnea nel suo discorso ha onorato la memoria di un agente ‘ M ‘, morto all’estero, spiegando che aveva guidato «operazioni rilevanti e significative» per la sicurezza dello Stato ebraico con «un impatto notevole sulla campagna contro l’Iran».🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’agente del Mossad morto sul Lago Maggiore stava conducendo un’operazione contro l’Iran

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