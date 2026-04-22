Nella scena finale de La Legge di Lidia Poët 3 c'è anche il cameo della madre di Matilda De Angelis

Da fanpage.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza stagione de La Legge di Lidia Poët è stata resa disponibile su Netflix. Nella scena conclusiva, la protagonista interpretata da Matilda De Angelis osserva una versione futura del suo personaggio. È stato confermato che il cameo presente in quella scena è stato interpretato dalla madre dell'attrice. La scena rappresenta un momento chiave della serie, con una partecipazione speciale che ha attirato l’attenzione dei fan.

La terza e ultima stagione de La Legge di Lidia Poët è arrivata su Netflix. Nella scena finale, la protagonista Matilda De Angelis guarda il suo personaggio proiettato nel futuro, da adulta: l'attrice svela che ad interpretare quel cameo è stata sua madre.🔗 Leggi su Fanpage.it

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