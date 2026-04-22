Nella scena finale de La Legge di Lidia Poët 3 c'è anche il cameo della madre di Matilda De Angelis

La terza stagione de La Legge di Lidia Poët è stata resa disponibile su Netflix. Nella scena conclusiva, la protagonista interpretata da Matilda De Angelis osserva una versione futura del suo personaggio. È stato confermato che il cameo presente in quella scena è stato interpretato dalla madre dell'attrice. La scena rappresenta un momento chiave della serie, con una partecipazione speciale che ha attirato l’attenzione dei fan.

La terza e ultima stagione de La Legge di Lidia Poët è arrivata su Netflix. Nella scena finale, la protagonista Matilda De Angelis guarda il suo personaggio proiettato nel futuro, da adulta: l'attrice svela che ad interpretare quel cameo è stata sua madre.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: La legge di Lidia Poët: il gran finale della serie con Matilda De Angelis arriva ad aprile Che cosa resterà de La legge di Lidia Poët (oltre a Matilda De Angelis)?Misurarsi con il personaggio dell’avvocata che avrebbe cambiato il corso della professione in Italia è stata la scelta ideale per dimostrare di poter... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La legge di Lidia Poët 3, recensione: la stagione finale è la più coraggiosa; La legge di Lidia Poët 3: location uniche che raccontano la Torino ottocentesca; La legge di Lidia Poët 3: la stagione finale della serie con Matilda De Angelis chiude in bellezza e coraggio; UN OTTIMO FINALE PER LA LEGGE DI LIDIA POËT, DA IERI SU NETFLIX. UNA CONFERMA LA TERZA STAGIONE, BELLA CITAZIONE SUI VALDESI. Nella scena finale de La Legge di Lidia Poët 3 c’è anche il cameo della madre di Matilda De AngelisLa terza e ultima stagione de La Legge di Lidia Poët è arrivata su Netflix. Nella scena finale, la protagonista Matilda De Angelis guarda il suo personaggio proiettato nel futuro, da adulta: l’attrice ... fanpage.it Come finisce la Legge di Lidia Poët 3? Il finale apre a una quarta stagione?Se pensavi che La legge secondo Lidia Poët avesse già dato tutto, la terza stagione arriva a ribaltare ogni certezza con un finale intenso, emotivo e pieno di significati. Tra processi al cardiopalm ... tag24.it Sky. . Guarda tutte le 10 stagioni di Beverly Hills 90210 e la seconda stagione di La legge di Lidia Poët, insieme ad una vasta collezione di serie, show con Sky TV & Netflix a 14,99€/mese. - facebook.com facebook L'ultima stagione de La legge di Lidia Poët è ora su Netfilx. Sintesi di un personaggio mitico anche attraverso dettagli intrisi di significato. Ce le racconta il costumista, Stefano Ciammitti x.com