La legge di Lidia Poët: dal 15 aprile su Netflix la stagione finale. Matilda De Angelis torna a Torino per il processo più controverso dell'800. La legge di Lidia Poët si prepara a congedarsi dal suo vasto pubblico con una terza e ultima stagione che promette di essere la più intensa di sempre. I sei episodi conclusivi della serie, prodotta da Groenlandia e distribuita globalmente da Netflix, saranno disponibili in streaming a partire dal 15 aprile. La trama di questo capitolo finale ci porta nell'aprile del 1887. Mentre Enrico Poët, ormai deputato, tenta di far avanzare la proposta di legge di Lidia nelle aule del Parlamento tra Roma e Torino, la protagonista si trova coinvolta in un caso legale senza precedenti. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - La legge di Lidia Poët: il gran finale della serie con Matilda De Angelis arriva ad aprile

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