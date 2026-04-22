Nel torneo Esordienti B Troppe proteste della panchina avversaria | e la squadra di casa sospende match fra tredicenni

Durante un match del torneo Esordienti B, tra squadre di 12 e 13 anni, le proteste provenienti dalla panchina avversaria sono state numerose e frequenti. La situazione è degenerata al punto che gli ufficiali di gara hanno deciso di sospendere l’incontro, che si stava svolgendo su campi ridotti e con tempi di gioco di venti minuti. L’episodio ha coinvolto anche alcune espulsioni e momenti di tensione tra i giovani giocatori.

Tensione, proteste, espulsioni. Quanto basta per rovinare anche le partite di calcio degli adolescenti, ragazzini di 12-13 anni che giocano ancora su campi ridotti (9 contro 9) i tre tempi da venti minuti. Dovrebbe essere l’occasione per divertirsi e invece nell’ultimo turno del torneo “Esordienti“ B si sono verificate situazioni spiacevoli. La prima durante il match Nuova Trezzano-Idrostar, con il “direttore“ di gara, ex arbitro federale di 77 anni, costretto a sospendere il match su richiesta della squadra di casa perché "non c’erano più le condizioni per andare avanti". La situazione è degenerata dopo due espulsioni: prima un dirigente dell’Idrostar, poi un suo giocatore per proteste.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nel torneo Esordienti B. Troppe proteste della panchina avversaria: e la squadra di casa sospende match fra tredicenni Notizie correlate Serie A: Espulso Allegri nel finale di Milan-Como per un acceso diverbio con la panchina avversaria.Un finale di partita infuocato ha segnato il match tra Milan e Como, valido per la 24esima giornata di Serie A. La megattera nel Baltico ancora in agonia, fra le protesteÈ ancora viva la megattera arenata da settimane nel Baltico, tra polemiche e proteste nel Land tedesco che accompagnano quella che sembra ormai una... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nel torneo Esordienti B. Troppe proteste della panchina avversaria: e la squadra di casa sospende match fra tredicenni; Ottimo bilancio degli Esordienti della Chimera Nuoto nella prima prova estiva; Serie A2 Softball, seconda giornata: sfida al vertice del girone B tra Fiorentina e Castionese; Nuoto Sub Faenza: doppietta d’oro per Davide Montevecchi al Campionato Libertas di nuoto per Esordienti C. Nel torneo Esordienti A. Il Casellina incassa 40 gol: Ora regole e buonsensodi Stefano BrogioniFIRENZEEmpoli-Casellina 40-0. E’ successo ancora e probabilmente continuerà a succedere. Il risultato che indigna e fa discutere è quello della partita del campionato di Esordienti ... lanazione.it Torneo esordienti Marche, Alessandro Buglino campioneDopo il titolo italiano conquistato dalla 15enne Ilary Ciobotaru, un nuovo talento pesarese sta sbocciando nel settore maschile. Al Torneo Esordienti di Fermo, evento di rilievo regionale dedicato ... ilrestodelcarlino.it Gara Esordienti Gold in casa del Willie Basket Rieti contro PASS Roma. - facebook.com facebook