Serie A | Espulso Allegri nel finale di Milan-Como per un acceso diverbio con la panchina avversaria
Durante il match tra Milan e Como, Allegri è stato espulso negli ultimi minuti per aver avuto un acceso diverbio con i membri della panchina avversaria. L’allenatore rossonero si è lasciato prendere dall’ira dopo alcune decisioni contestate dall’arbitro, scatenando una discussione che si è protratta sul campo. L’arbitro ha deciso di allontanarlo, interrompendo momentaneamente il gioco. La scena si è svolta davanti a migliaia di spettatori, che hanno assistito a un episodio che ha infiammato il finale di partita a San Siro.
Tensione a San Siro: Allegri espulso nel finale di Milan-Como. Un finale di partita infuocato ha segnato il match tra Milan e Como, valido per la 24esima giornata di Serie A. L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è stato espulso dall'arbitro Mariani nel corso del recupero a seguito di un acceso diverbio con la panchina della squadra lombarda, scatenato da un contrasto in campo e culminato in una reazione ritenuta eccessiva. La scintilla: un fallo e una reazione a catena. L'episodio che ha portato all'espulsione si è verificato nei minuti finali della partita, con il Milan già in vantaggio.
Milan, Allegri litiga con panchina del Como e viene espulsoDurante il match tra Milan e Como, Massimiliano Allegri è stato espulso dopo aver avuto un alterco con la panchina avversaria.
Scontro Allegri-Fabregas nel post partita di Milan-Como: volano parolacce in un confronto acceso. Dopo il match tra Milan e Como, Allegri e Fabregas si sono affrontati in un acceso scambio di parole.
Massimiliano Allegri, espulso, non ci sta: Allora entro in scivolata. Espulso per un vespaio scoppiato tra le panchine del Milan e del Como, Massimiliano Allegri lancia una frecciata a Cesc Fabregas.
Il paraguru Fabregas trattiene Saelemaekers per la maglia mentre sta giocando. E chi viene espulso? Allegri. Fabregas il paraguru fa il leale e simpatico: Chiedo scusa per la trattenuta a Saelemaekers, devo tenere le mani a casa come dice Chivu
