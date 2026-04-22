Domani alle 11 nella Sala rossa del Comune di Pesaro è previsto un articolato momento di confronto culturale che ruota attorno alla Lingua spagnola e sui temi dell’inclusione e del multilinguismo, strumenti essenziali per il dialogo tra i popoli, la circolazione delle idee e la costruzione di una cultura della pace. Non a caso l’Auser Rossini e l’Auser San Giovanni sono da tempo coinvolte in progetti dedicati alle diverse lingue che convivono nel territorio pesarese. Il mondo si mescola, così è sempre stato. E tra le comunità presenti nel Pesarese ci sono anche molti ispanofoni, che provengono da Paesi diversi. In occasione della Giornata internazionale della lingua spagnola, l’Auser Rossini e l’Auser San Giovanni promuovono dunque un incontro di approfondimento sulla Lingua spagnola nel contesto globale contemporaneo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nel segno dell’"Hispanidad". Da Don Chisciotte ai giorni nostri

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