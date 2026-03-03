Don Chisciotte in una moderna e brillante versione firmata da Marinel Stefanescu

Il balletto “Don Chisciotte” sarà in scena all’Arena del Sole di Bologna il 2 aprile alle 20:00. La rappresentazione è una versione rivisitata dal coreografo Marinel Stefanescu e propone le musiche di Ludwig Minkus. La compagnia teatrale presenta uno dei balletti più noti del repertorio classico in una forma aggiornata e vivace, destinata a catturare il pubblico presente.

Arriva all'Arena del Sole di Bologna, il 2 aprile alle ore 20:00, uno dei balletti più amati di sempre: "Don Chisciotte", capolavoro del repertorio classico proposto in una moderna e brillante versione firmata da Marinel Stefanescu, su musiche di Ludwig Minkus.La produzione è frutto della collaborazione tra il Nuovo Balletto Classico di Reggio Emilia e l'Ukrainian Classical Ballet, due realtà di eccellenza che uniscono tradizione e contemporaneità in un linguaggio universale di danza, tecnica e passione. Con un cast di 25...