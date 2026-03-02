Impiantato pacemaker innovativo a San Severo primo intervento eseguito su una donna
A San Severo, il Servizio di Cardiologia Interventistica dell’ospedale ‘Teresa Masselli Mascia’ ha effettuato per la prima volta l’impianto di un pacemaker Aveir VR su una donna, segnando un passo importante nell’ambito dell’elettrostimolazione cardiaca. L’intervento, eseguito con successo, rappresenta un’innovazione tecnologica nel trattamento delle aritmie e dei disturbi del ritmo cardiaco.
L’equipe del Servizio di Cardiologia Interventistica del presidio ospedaliero ‘Teresa Masselli Mascia’ di San Severo ha eseguito, per la prima volta, l’intervento per l’impianto di pacemaker Aveir VR, significativa innovazione nel campo dell’elettrostimolazione cardiaca.La procedura chirurgica è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
