Negli ultimi anni, molte persone riferiscono di sentirsi costantemente stanche, una condizione che si manifesta frequentemente tra gli adulti. Questa sensazione di affaticamento continuo viene attribuita a diversi aspetti, come abitudini quotidiane, alimentazione e livelli di stress. La sua diffusione cresce di pari passo con i cambiamenti nello stile di vita, portando a un fenomeno che coinvolge una parte sempre più ampia della popolazione.

Tra le principali cause si evidenziano la scarsa qualità del sonno, ritmi irregolari, sedentarietà, carenze nutrizionali e un sovraccarico mentale dovuto a impegni lavorativi e personali prolungati. Anche l’esposizione prolungata agli schermi digitali e la ridotta attività fisica contribuiscono a compromettere i naturali processi di recupero energetico dell’organismo. Per contrastare la stanchezza cronica è fondamentale adottare strategie mirate che includano una migliore igiene del sonno, un’alimentazione equilibrata ricca di nutrienti essenziali e una regolare attività fisica moderata. Risulta inoltre utile ridurre l’uso serale di dispositivi elettronici e introdurre pause rigenerative durante la giornata lavorativa.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nel contesto del benessere quotidiano, la sensazione di stanchezza persistente rappresenta un fenomeno sempre più diffuso nella popolazione

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