Nel contesto del benessere quotidiano la sensazione di stanchezza persistente rappresenta un fenomeno sempre più diffuso nella popolazione
Negli ultimi anni, molte persone riferiscono di sentirsi costantemente stanche, una condizione che si manifesta frequentemente tra gli adulti. Questa sensazione di affaticamento continuo viene attribuita a diversi aspetti, come abitudini quotidiane, alimentazione e livelli di stress. La sua diffusione cresce di pari passo con i cambiamenti nello stile di vita, portando a un fenomeno che coinvolge una parte sempre più ampia della popolazione.
Tra le principali cause si evidenziano la scarsa qualità del sonno, ritmi irregolari, sedentarietà, carenze nutrizionali e un sovraccarico mentale dovuto a impegni lavorativi e personali prolungati. Anche l’esposizione prolungata agli schermi digitali e la ridotta attività fisica contribuiscono a compromettere i naturali processi di recupero energetico dell’organismo. Per contrastare la stanchezza cronica è fondamentale adottare strategie mirate che includano una migliore igiene del sonno, un’alimentazione equilibrata ricca di nutrienti essenziali e una regolare attività fisica moderata. Risulta inoltre utile ridurre l’uso serale di dispositivi elettronici e introdurre pause rigenerative durante la giornata lavorativa.🔗 Leggi su Amica.it
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