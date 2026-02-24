Il frutto del monaco è sempre più presente nel panorama del benessere naturale grazie al suo potere dolcificante privo di calorie

Il frutto del monaco guadagna spazio nel mercato del benessere naturale perché offre un'alternativa dolcificante senza calorie. La crescente domanda di prodotti sani spinge le aziende a inserirlo in bevande e snack. La sua popolarità cresce anche tra chi cerca di ridurre l'apporto di zuccheri tradizionali. Molti consumatori apprezzano la sua naturale dolcezza come soluzione per una dieta più equilibrata. La sua diffusione continua ad espandersi nei negozi di alimenti biologici.

In un'epoca in cui si cerca di ridurre il consumo di zuccheri raffinati senza rinunciare al gusto, questa alternativa naturale sta conquistando nutrizionisti e consumatori attenti alla salute. Conosciuto anche come Monk Fruit o luo han guo, il frutto del monaco proviene dall'Asia sudorientale, in particolare dalla Cina meridionale e dalla Thailandia. Deriva dalla pianta Siraitia grosvenorii, coltivata da secoli nella medicina tradizionale cinese. La sua dolcezza è dovuta ai mogrosidi, potenti antiossidanti naturali che conferiscono un sapore fino a 200 volte più dolce dello zucchero, senza incidere sulla glicemia.

