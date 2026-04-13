Domenica In si prepara a salutare Mara Venier, che ha annunciato ufficialmente il suo addio alla trasmissione. La conduttrice, protagonista del programma per molti anni, ha deciso di lasciare dopo diverse voci di addii rimaste finora non confermate. Nel frattempo, il conduttore di un altro show è stato promosso, e si sono fatte avanti nuove figure come una conduttrice che ha avuto un ruolo di rilievo in passato. Tra i retroscena si parla anche di un possibile ritorno di una nota conduttrice.

Mara Venier lascia davvero Domenica In? Stavolta sì. Per anni è stato il grande bluff della tv italiana: “lascio, ma resto”. Stavolta no. Mara Venier sembra pronta a dire addio davvero a Domenica In, chiudendo un’era lunga ben 17 edizioni, di cui 8 consecutive. Un record che pesa come un macigno nella storia della televisione italiana. E che rende il passaggio di consegne una partita delicatissima, quasi chirurgica, per i vertici Rai. Il contenitore domenicale di Rai 1 si prepara così a cambiare pelle. Non solo un volto nuovo, ma un’intera architettura narrativa diversa, più contemporanea, più ritmata. Fine di un’epoca, inizio di un laboratorio televisivo.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Domenica In, addio a Mara Venier: Matano promosso, spunta Delogu e il retroscena su Fialdini

Domenica In cambia volto: Mara Venier lascia, spunta la coppia Matano-DeloguDopo anni da protagonista assoluta, Mara Venier avrebbe deciso di non tornare alla guida di Domenica In a partire da settembre.

“Ma io a ottobre non ci sono”: Mara Venier conferma l’addio a “Domenica In”. Mammuccari dopo le polemiche spunta nei titoli di coda: “Arrivi ora? Sei arrivato tardi”“L’unica cosa che ho detto è: dove ci sono io non può entrare lui coi miei ospiti, perché poi gli ospiti non sono contenti.

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L'attore si mette a nudo da Mara Venier. Dalla sorprendente collaborazione rock con Johnny Depp a Los Angeles alla confessione sulla sua vita sentimentale x.com

Il giovane sassofonista adranita Alfio Russo questa sera è stato il vincitore della prima puntata della trasmissione “Dalla strada al palco special”, con Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero, in onda su Rai Uno, che ha conquistato così diret - facebook.com facebook