I Boston Celtics si preparano ad affrontare i Philadelphia 76ers nel primo turno dei playoff NBA 2026. La squadra di Boston, seconda nel ranking della Eastern Conference, si trova di fronte una formazione di Philadelphia che ha partecipato ai play-in per ottenere l'accesso ai playoff. La sfida si annuncia importante, con Tatum tra i protagonisti principali dei Celtics e Embiid tra i punti di riferimento dei 76ers.

I Boston Celtics si preparano ad affrontare i Philadelphia 76ers nel primo turno dei playoff NBA 2026, una sfida che vede la seconda testa di serie della Eastern Conference confrontarsi con una formazione di Philadelphia che ha lottato per la qualificazione tramite il play-in. Il confronto inizierà domenica 19 aprile alle ore 19:00 italiane, con le serie che si sposteranno tra Boston e Philadelphia nell’arco delle prossime settimane. Il percorso stagionale delle due squadre offre spunti di riflessione profondi sulla gestione del talento e sulla resilienza atletica. I Celtics hanno chiuso la regular season con un impressionante bottino di 56 vittorie, nonostante molti osservatori avessero ipotizzato un anno di ricostruzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NBA Playoff: Tatum guida i Celtics contro l’incognita Embiid

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