Playoff NBA | le speranze dei Celtics con Jayson Tatum e Nikola Vucevic

Nel momento decisivo della stagione, i Boston Celtics studiano un possibile scambio per rinforzare il reparto sotto canestro. Con Jayson Tatum già in forma, la squadra punta a mettere a disposizione di coach Udoka un frontcourt più solido in vista dei playoff. La società sta seguendo attentamente le opportunità di mercato, cercando di capire se ci sono le condizioni per aggiungere Nikola Vucevic alla rosa. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre i tifosi aspettano con ansia un upgrade che potrebbe fare la differenza.

Nel contesto di mercato attuale, i Celtics valutano con attenzione un intervento mirato a rafforzare il frontcourt in chiave playoff. Secondo fonti vicine alle indiscrezioni, Nikola Vucevic potrebbe entrare nel roster in un contesto condizionato dal possibile rientro anticipato di Jayson Tatum. L’obiettivo è aumentare la capienza difensiva e la presenza in area, offrendo una carta utile per la postseason qualora la stella principale tornasse in campo prima del previsto. La mossa sarebbe finalizzata a potenziare il reparto interno, con l’intento di garantire maggior solidità contro avversari fisici e di creare alternative offensive nelle rotazioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

