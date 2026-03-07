Nba Tatum torna in campo e i Celtics battono Dallas Miami vince senza Fontecchio

Dopo quasi un anno, Jayson Tatum è tornato a giocare con i Boston Celtics, che hanno battuto i Dallas Mavericks. Miami ha invece ottenuto una vittoria senza la presenza di Fontecchio. La partita segna il ritorno di Tatum dopo 298 giorni dall’infortunio al tendine d’Achille alla gamba destra. I Celtics e i Mavericks si sono sfidati in una gara in cui Tatum ha preso parte attiva.

Boston (Stati Uniti), 7 marzo 2026 - A 298 giorni di distanza da quella gara 4 delle semifinali di Western Conference (contro i New York Knicks) in cui rimediò la rottura del tendine d'Achille della gamba destra, Jayson Tatum ha potuto finalmente tornare in campo. Questa notte il fuoriclasse nativo di St. Louis ha infatti rimesso piede sul parquet nella sfida che i suoi Boston Celtics hanno vinto con un perentorio 120-100 contro i Dallas Mavericks: Tatum, che è rimasto in campo per 27', ha sbagliato le prime sei conclusioni tentate ma poi è riuscito a sciogliere la tensione e ha sfiorato la tripla doppia portando a casa 15 punti, 12 rimbalzi e 7 assist.