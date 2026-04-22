Nba Playoff highlights | LeBron batte Durant brutta caduta per Wembanyama

Nella notte dei playoff NBA si sono verificati diversi eventi significativi. I Trail Blazers hanno vinto gara-2 contro gli Spurs, sorprendendo il pubblico. LeBron ha battuto Durant in una partita. Durante la serata, Wembanyama è caduto violentemente sul parquet dell'AT&T Center, colpendo la testa, ma è uscito senza particolari conseguenze. La partita ha offerto molte azioni e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati.

Serata ricca di episodi, giocate e vittorie a sorpresa in Nba. I Trail Blazers sorprendono gli Spurs e vincono gara-2, ma gli occhi sono tutti sulla brutta caduta di Wembanyama, che sbatte la testa sul parquet dell'AT&T Center, uscendo però senza particolari problemi. LeBron James vince la sfida con Kevin Durant e trascina i suoi Lakers nella vittoria contro i Suns. Vincono a sorpresa anche i 76ers a Boston, portando la serie sull'1-1 contro i Celtics. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nba Playoff highlights: LeBron batte Durant, brutta caduta per Wembanyama Notizie correlate Playoff NBA 2026, LeBron contro Durant: il super duello apre la postseason su SkyI Playoff NBA 2026 sono finalmente alle porte e Sky Sport e NOW si preparano a trasmettere in diretta le sfide più attese della stagione. Leggi anche: NBA: Wembanyama porta gli Spurs ai playoff dopo sei anni, Doncic segna 60 punti e LeBron fa la storia Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: NBA Highlights: LA Clippers-Golden State 115-110; NBA Playoff 2026: programma, orario italiano, dove vedere le partite in diretta tv e streaming · Basket; LeBron: Giocare con mio figlio una gara playoff è la cosa più assurda della mia carriera; PLAYOFF NBA – Lakers inarrestabili! LeBron è immenso, Rockets ancora sconfitti. Playoff NBA, i risultati della notte: i Lakers non sbagliano, Sixers e Blazers a sorpresaLeggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, i risultati della notte: i Lakers non sbagliano, Sixers e Blazers a sorpresa ... sport.sky.it NBA, incredibile LeBron: schiacciata in reverse a 41 anni, la Crypto.com Arena esultaIl tabellino personale dice 28 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, ma nell’ennesima prova da leader dell’eterno LeBron James, che in gara-2 guida i Lakers al colpo del 2-0 nella serie contro Houston, ci son ... sport.sky.it NBA Playoff, in calendario tre Gare 2 x.com Playoff Nba: Minnesota e Atlanta pareggiano la serie. Cleveland sfrutta il fattore campo e vola sul 2-0 contro Toronto. #ANSA - facebook.com facebook