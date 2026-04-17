Playoff NBA 2026 LeBron contro Durant | il super duello apre la postseason su Sky

I playoff NBA 2026 stanno per iniziare e le emittenti Sky Sport e NOW trasmetteranno in diretta le partite più importanti. Tra le sfide in programma, spicca il confronto tra due tra i giocatori più noti della lega, che si contenderanno un posto nel prosieguo della postseason. La stagione si apre con grande attesa, soprattutto per il duello tra questi due atleti di alto livello.

I Playoff NBA 2026 sono finalmente alle porte e Sky Sport e NOW si preparano a trasmettere in diretta le sfide più attese della stagione. Il via ufficiale è fissato nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile, con un weekend ricchissimo di appuntamenti per tutti gli appassionati di basket americano. Si comincia alle 2.30 su Sky Sport Basket con Gara 1 della serie tra i Los Angeles Lakers e gli Houston Rockets, un match che vale già da solo il prezzo del biglietto: è la prima volta nei playoff che LeBron James e Kevin Durant si ritrovano l’uno contro l’altro dal 2018, quando Durant con i Warriors sconfisse James ai Cleveland Cavaliers nelle Finals.🔗 Leggi su Tutto.tv

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