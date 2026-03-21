NBA | Detroit prima squadra Est ai playoff Boston vince la quarta di fila Houston ferma Atlanta a 11

Da sportface.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Detroit Pistons sono la prima squadra dell'Est a qualificarsi ai playoff dopo aver battuto Golden State 115-101, con Duren che segna 23 punti. Boston vince la quarta partita consecutiva e Houston ferma Atlanta a 11 vittorie. La vittoria dei Pistons li colloca insieme a Oklahoma e San Antonio tra le squadre già qualificate.

I Pistons battono Golden State 115-101 con Duren da 23 punti e raggiungono Oklahoma e San Antonio nella lista delle squadre già qualificate. Knicks vincono il derby con Brooklyn per un punto La notte NBA regala la prima qualificazione ai playoff dalla Eastern Conference. I Detroit Pistons, guidati da coach John-Blair Bickerstaff, superano i Golden State Warriors per 115-101 e si uniscono a Oklahoma City e San Antonio nel gruppo delle squadre già matematicamente certe di partecipare alla post-season. Protagonisti della serata Jalen Duren con 23 punti e Daniss Jenkins con 22, lanciato nel quintetto titolare al posto dell’infortunato Cade Cunningham. 🔗 Leggi su Sportface.it

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