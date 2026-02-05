NBA i risultati della notte 5 febbraio | Spurs piegano OKC Knicks show con Denver Boston domina Houston

Questa notte in NBA si sono giocati sette incontri. Gli Spurs hanno sorpreso gli Oklahoma City Thunder, vincendo in trasferta. I Knicks hanno battuto i Denver Nuggets dopo due overtime, regalando una prestazione emozionante. Infine, i Boston Celtics hanno dominato Houston, portando a casa una vittoria netta.

Si sono disputati sette match dell’NBA questa notte e e sotto i riflettori finiscono il colpo degli Spurs sui Thunder, l’impresa dei Knicks contro Denver dopo due overtime e il successo netto di Boston a Houston. San Antonio supera 116-106 OKC, sempre avanti e alla quarta vittoria stagionale sui campioni in carica nonostante l’emergenza Thunder, mentre New York infila l’ottavo successo di fila piegando i Nuggets 134-127 con un Brunson monumentale. Tutto facile invece per i Celtics, che cambiano marcia nella ripresa e travolgono i Rockets 114-93, allungando la striscia positiva. San Antonio batte Oklahoma City 116-106 restando sempre avanti nel punteggio e centrando la quarta vittoria stagionale contro i campioni in carica. 🔗 Leggi su Oasport.it

