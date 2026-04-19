NBA i risultati della notte 19 aprile | Los Angeles Lakers e New York Knicks si portano a casa le prime vittorie nei playoff

Nella notte si sono disputate le prime partite dei playoff NBA 2025-2026, con i Los Angeles Lakers e i New York Knicks che hanno ottenuto le loro prime vittorie. La regular season e la fase di play-in si sono concluse, e ora la competizione entra nel vivo con incontri ad alta tensione. Le sfide continuano con i team che cercano di ottenere un posto tra i favoriti per il titolo.

Conclusa la lunga regular season ed i play-in, la NBA 2025-2026 inizia adesso ad entrare nel vivo con gli appassionanti e spettacolari playoff. Gli Orlando Magic ed i Phoenix Suns hanno completato il tabellone finale della Eastern e della Western Conference. Nella notte italiana sono infatti andati in scena gli atri match validi per i playoff. Nello specifico, i New York Knicks hanno battuto gli Atlanta Hawks per 113-102 portandosi a casa il primo punto della serie. Partenza subito forte di entrambe le squadre che concludono il primo tempo con alte percentuali. Nel terzo quarto l’energia cala ed i Knicks ne approfittano mettendo a segno un parziale di 10-0 che vale il +19 a 4? dalla fine.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (19 aprile): Los Angeles Lakers e New York Knicks si portano a casa le prime vittorie nei playoff Notizie correlate NBA, i risultati della notte (10 aprile): i New York Knicks battono i Celtics, non sbagliano Lakers e RocketsÈ ormai giunta quasi alla conclusione la lunghissima regular season dell’NBA 2025-2026. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: NBA, risultati della notte: New York batte Boston, i Lakers tornano a vincere; NBA, i risultati della notte (19 aprile): Los Angeles Lakers e New York Knicks si portano a casa le prime vittorie nei playoff; ?Il primo assist di Bronny per LeBron, ritorno amaro per Tatum al Madison; Toronto conquista i playoff, Denver terza a Ovest davanti ai Lakers. Milwaukee caccia Rivers. NBA, i risultati della notte (19 aprile): Los Angeles Lakers e New York Knicks si portano a casa le prime vittorie nei playoffConclusa la lunga regular season ed i play-in, la NBA 2025-2026 inizia adesso ad entrare nel vivo con gli appassionanti e spettacolari playoff. Gli ... oasport.it NBA, i risultati della notte (3 aprile): Oklahoma travolge i Los Angeles Lakers, non sbagliano Pistons e SpursNuova giornata e nuovo turno della regular season dell'NBA 2025-2026. Ci avviciniamo alla fase calda della stagione con la lotta per la post season che ... oasport.it Nel frattempo, i Los Angeles Lakers, ci segnalano un #LeBronJames in discreta forma. #NBA #Lakers #LeBron facebook Pessime notizie in casa #Lakers con Doncic fuori a tempo indefinito a causa del problema fisico alla gamba. x.com