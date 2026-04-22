Naufragio sul Verbano | l’agente del Mossad e il segreto su Teheran

Un naufragio si è verificato sul Lago Maggiore il 28 maggio 2023, coinvolgendo diverse persone. Tra le vittime c’è anche un agente dei servizi segreti israeliani. La vicenda ha attirato l’attenzione su eventuali collegamenti con attività di intelligence e sulle circostanze dell’incidente. La polizia sta conducendo indagini per fare luce sui dettagli dell’accaduto e sulle cause del disastro.

Un agente dei servizi segreti israeliani è tra le vittime del tragico naufragio avvenuto sul Lago Maggiore il 28 maggio 2023. Il disastro, che ha coinvolto l’imbarcazione denominata Goduria, ha causato la morte di quattro persone, rivelando retroscena legati a operazioni di intelligence internazionale. Il mistero del naufragio della Goduria. Le acque del Lago Maggiore custodiscono un segreto che va ben oltre il semplice incidente nautico registrato nel maggio del 2023. La scomparsa della barca Goduria, che si è conclusa con il bilancio drammatico di quattro decessi, ha preso una piega decisamente geopolitica. Tra le vittime si trova infatti un operatore del Mossad, la cui presenza sul luogo del sinistro solleva interrogativi sulla natura della missione che stava conducendo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Naufragio sul Verbano: l’agente del Mossad e il segreto su Teheran Notizie correlate Leggi anche: I legami col Mossad, il padre di Ghislaine Maxwell, le incognite sulla Cia: i sospetti su Epstein agente segreto L’agente del Mossad morto sul Lago Maggiore lavorava a operazione contro l’IranA rivelarlo, per la prima volta, il direttore del Mossad, David Barnea durante la cerimonia per la Giornata del Ricordo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Agente del Mossad morto sul Lago Maggiore: Caduto durante una missione contro l’Iran; Naufragio del 18 aprile nel Mediterraneo: 11 anni dopo a Luino la mostra che ridà identità ai migranti morti; Tre anni dopo il naufragio di Lisanza il Mossad rompe il silenzio sull'agente M.: Il suo contributo contro l'Iran; Il Mossad: Il nostro agente morto nel 2023 nel naufragio sul Lago Maggiore a Sesto Calende lavorava ad una campagna contro l'Iran. Nuovi dettagli emergono sulla morte dell’agente Mossad nel naufragio della Gooduria a Lisanza. - facebook.com facebook Libia: l’Oim conferma il naufragio al largo di Tobruk, otto morti e 31 dispersi x.com