I legami col Mossad il padre di Ghislaine Maxwell le incognite sulla Cia | i sospetti su Epstein agente segreto

24 feb 2026

Le indagini rivelano che Epstein aveva contatti con la Cia, probabilmente per motivi di intelligence. La scoperta deriva da documenti dell’Fbi che indicano incontri nascosti tra lui e agenti segreti. Il padre di Ghislaine Maxwell, coinvolto in queste connessioni, è sotto scrutinio per il suo passato misterioso. L’attività di Epstein in ambienti riservati alimenta sospetti di operazioni segrete. La vicenda resta avvolta da numerosi interrogativi sulla reale portata dei rapporti.

Rapporti dell’ Fbi, sospetti di legami e incontri segreti con la Cia. La storia del padre della sua complice, sotto osservazione perché ritenuto agente dell’intelligence. La storia e le trame intessute da Jeffrey Epstein affiorano negli oltre tre milioni di file desecretati dal Dipartimento di Giustizia americano, tra omissis cruciali e parole scritte difficili da verificare. Quello che è acclarato è che nella rete del finanziere pedofilo – condannato nel 2008 per istigazione alla prostituzione, anche minorile, e trovato impiccato in carcere nel 2019 mentre era in essere l’accusa di traffico sessuale di minorenni – sono finiti potenti, intellettuali, multimilionari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Caso Epstein, alcune email mostrano possibili legami tra Ghislaine Maxwell e il principe AndreaRecenti documenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti rivelano email dell’agosto 2001 che suggeriscono possibili collegamenti tra Ghislaine Maxwell e il principe Andrea, tramite una corrispondenza con una persona identificata con lo pseudonimo “A”.

“Suicidio, omicidio o disgrazia?”: Epstein e il rapporto con il padre di Ghislaine Maxwell, accusato di essere una spia israeliana e scomparso dal suo yatch in crociera a TenerifeJeffrey Epstein si suicidò nel 2019, ma ora si riaccende il dibattito sulla sua morte.

