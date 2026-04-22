L'amministrazione di Donald Trump sta lavorando a un piano per classificare i partner della NATO, distinguendo tra alleati che collaborano pienamente e quelli considerati problematici. Il progetto prevede l'assegnazione di premi ai membri che rispettano gli impegni e sanzioni a chi non si conforma. La strategia mira a rafforzare i legami con alcuni alleati e a mettere sotto pressione altri. La proposta è ancora in fase di elaborazione e non è stata confermata ufficialmente.

L'amministrazione di Donald Trump sta preparando una vera e propria classificazione dei partner della NATO, distinguendo tra chi collabora pienamente e chi viene considerato un alleato problematico. Questa strategia mira a premiare i paesi che rispettano le direttive americane e a punire quelli che non hanno sostenuto le azioni militari dell'intelligence statunitense durante l'operazione Epic Fury. Il piano, che sta prendendo forma nei corridoi della Casa Bianca, si basa su una divisione tra naz .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NATO, il piano di Trump: premi ai fedeli e sanzioni ai ribelli

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