Il primo aprile 2026 Apple compie 50 anni e il CEO ha scritto una lettera in cui ringrazia i dipendenti e gli utenti per il sostegno nel corso degli anni. La società di Cupertino si prepara a celebrare questo importante traguardo senza eventi pubblici, ma con un messaggio che ricorda i momenti chiave della sua storia. La lettera è stata diffusa nelle ultime ore e sottolinea il ruolo di innovatori e pionieri.

Cupertino, 13 marzo 2026 – Apple si prepara a spegnere cinquanta candeline. Il primo aprile 2026 il colosso di Cupertino celebrerà mezzo secolo di storia, e per l’occasione il CEO Tim Cook ha diffuso una lettera intitolata “50 anni di pensiero diverso”, un messaggio che ripercorre le radici dell’azienda e guarda al futuro della tecnologia. Cook: “Cinquant’anni fa, in un piccolo garage, nacque una grande idea”. Cook apre con un richiamo simbolico alle origini dell’azienda fondata nel 1976 da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne: “Cinquant’anni fa, in un piccolo garage, nacque una grande idea. Apple fu fondata su una semplice convinzione: la tecnologia doveva essere personale, e quella convinzione, radicale all’epoca, cambiò tutto”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Apple compie 50 anni: la lettera di Tim Cook che “brinda ai folli e ai ribelli”

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