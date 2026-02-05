Addio ad Amalia Gemignani la staffetta che visse sempre da partigiana

Questa mattina è morta Amalia Gemignani, la staffetta partigiana di Alfonsine. Aveva 98 anni e lascia un vuoto grande tra chi l’ha conosciuta. Amalia non è stata solo una testimone della storia, ma una protagonista attiva della Resistenza. La sua vita è stata un esempio di coraggio e dedizione, che ora molti ricordano con rispetto e affetto. Il mondo partigiano e tutta la comunità provinciale piangono la sua perdita.

L'Anpi provinciale Forlì-Cesena e tutte le sezioni piangono la scomparsa di Amalia Gemignani. Nata ad Alfonsine, il 27 luglio 1925, "Amalia ha attraversato il secolo breve non da testimone, ma da protagonista. Staffetta partigiana, donna emancipata, protagonista di tutti gli eventi della nostra associazione - afferma l'Anpi provinciale -. Sempre sorridente, sempre disponibile". "Quando ha compiuto i 100 anni, Amalia ha raccontato la sua storia nel liro "Sono nata partigiana" curato da Sabina Spazzoli e Carla Grementieri, che purtroppo fisicamente termina oggi ma che rimarrà viva nel ricordo di tutti coloro che l'hanno conosciuta.

