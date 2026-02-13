Nathaly Caldonazzo si sposa | la sua storia d’amore con Filippo

Nathaly Caldonazzo annuncia che si sposa con Filippo, confermando la sua relazione di lunga data e pronta a compiere il passo più importante. La showgirl, nota per il suo carattere schietto, ha deciso di organizzare il matrimonio entro l’estate, scegliendo una cerimonia intima in un agriturismo vicino a Roma, dove si svolgerà il grande giorno.

Nathaly Caldonazzo, a breve, pronuncerà il fatidico “si, lo voglio”. La showgirl è pronta a convolare a nozze con il suo attuale compagno. Fino a qualche tempo fa, il matrimonio era solo un sogno; ora, invece, tutto sta per diventare realtà. “ChiMegazine” ha svelato tutti i retroscena, inclusa la data della cerimonia. La modella sposerà il suo amato Filippo Maria Bruni il 25 Maggio 2026. Sul futuro marito della talentosa romana non si sa molto. Non è, infatti, un volto dello spettacolo. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! Nathaly, durante la sua ultima intervista a “Verissimo”, risalente allo scorso Ottobre, raccontò a Silvia Toffanin di aver finalmente trovato l’amore della sua vita.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su nathaly caldonazzo

Nathaly Caldonazzo si sposa con Filippo Maria Bruni.

Nathaly Caldonazzo si sposa.

ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!!

Ultime notizie su nathaly caldonazzo

Argomenti discussi: Chi è Filippo Maria Bruni, il futuro marito di Nathaly Caldonazzo; Nathaly Caldonazzo si sposa, la data delle nozze con Filippo Maria Bruni: Le pubblicazioni del matrimonio in Comune. Chi è il futuro...; Nathaly Caldonazzo sposa Filippo Maria Bruni: la data delle nozze; Nathaly Caldonazzo si sposa: annunciata la data e chi è il futuro marito.

Nathaly Caldonazzo, si sposa: la sua storia d’amore con FilippoNathaly Caldonazzo, a breve, pronuncerà il fatidico si, lo voglio. La showgirl è pronta a convolare a nozze con il suo attuale compagno. dailynews24.it

Nathaly Caldonazzo si sposa: annunciata la data e chi è il futuro maritoLa Caldonazzo è pronta a salire sull'altare con il suo Filippo, come aveva anticipato nel salotto di Silvia Toffanin di recente ... gossipetv.com

LA RUBRICA DI GIUSEPPE CANDELA PER IL SETTIMANALE “CHI” – IMPEPATA DI NOZZE PER NATHALY CALDONAZZO x.com

Nathaly Caldonazzo si sposa. È pronta ad andare all'altare con Filippo Maria Bruni - facebook.com facebook