Euphoria 3 | l’audace look di Natasha Lyonne spacca il red carpet

Ieri sera a Los Angeles si è tenuta la prima mondiale della terza stagione di Euphoria, con il cast che si è presentato sul red carpet. Tra i volti noti, un'attrice ha attirato l'attenzione per il suo look audace, che ha fatto discutere tra i presenti. La serata ha visto il ritorno di uno dei fenomeni televisivi più seguiti, dopo un'attesa di quattro anni.

Il cast di Euphoria 3 si è riunito ieri sera a Los Angeles per la prima visione della nuova stagione, segnando il ritorno di un fenomeno televisivo dopo quattro anni di attesa. L’evento ha messo in luce l’evoluzione stilistica dei protagonisti e l’ingresso di nuovi volti, tra cui spicca l’audacia di Natasha Lyonne. Sotto le luci del red carpet californiano, l’atmosfera era carica di aspettativa per il debutto previsto per il prossimo 13 aprile. La serata ha la partecipazione di figure chiave come Zendaya, Alexa Demie e Jacob Elordi, insieme a Hunter Schafer, Maude Apatow, Sydney Sweeney e Chloe Cherry, oltre ai nuovi membri del gruppo. Mentre alcuni hanno scelto la classicità, altri hanno osato con scelte d’avanguardia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Euphoria 3: l’audace look di Natasha Lyonne spacca il red carpet Natasha Lyonne oscura tutte in total lingerie alla premiere di “Euphoria 3”Ad Euphoria 3 manca sempre meno: a ben quattro anni dall’ultima stagione l’amatissima serie Teen Drama sta per tornare sui nostri piccoli e grandi... Leggi anche: Sul red carpet australiano di "Cime Tempestose", Hailey Bieber sceglie un look gotico e audace tra trasparenze eleganti e dettagli couture Si parla di: Euphoria, stagione 3: tutto quello che sappiamo. Natasha Lyonne oscura tutte in total lingerie alla premiere di Euphoria 3Alla première californiana di Euphoria 3 Natasha Lyonne ha portato il trend underwear as outwear al livello successivo: il look total lingerie che stupisce. dilei.it Euphoria, stagione 3: tutto quello che sappiamo finoraLa terza stagione ci porterà cinque anni nel futuro, accompagnando i protagonisti fuori dal liceo e dall’università, alle prese con l’inizio della vita adulta. Tornerà gran parte del cast principale, ... cosmopolitan.com