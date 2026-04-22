Il 21 aprile, anniversario della fondazione di Roma nel 753 a.C., è stato celebrato con un evento speciale. In questa occasione, una nota figura del settore tecnologico ha deciso di donare un milione di euro per sostenere progetti di conservazione e studio della storia della città. La somma verrà utilizzata per finanziare iniziative di ricerca e restauro di siti storici, contribuendo alla tutela del patrimonio culturale della capitale.

Il 21 aprile del 753 a.C., secondo i calcoli dell'erudito latino Marco Terenzio Varrone, veniva fondata Roma. 2779 anni di storia per la Città Eterna, che ogni anno vengono celebrati con il Natale di Roma. Poche altre città possono vantare questo straordinario tipo di celebrazioni, e pochissime altre città possono celebrare un anniversario millenario, testimoniato dalla storia che emerge a ogni passo in città. La storia di Roma è nota ma tanto ancora c’è da scoprire della Capitale d’Italia, che ogni anno accoglie milioni di turisti da ogni parte del mondo, che restano estasiati davanti al Colosseo o alle straordinarie vestigia. I capitali per preservare quanto esiste e proseguire le ricerche servono fondi e capitali importanti e ora, tra i filantropi che finanziano la ricerca, si annovera anche Elon Musk.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Natale di Roma, Elon Musk dona un milione di euro per preservare e studiare la storia della Capitale

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