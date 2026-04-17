Il 21 aprile la città celebra il suo compleanno, un evento che ricorda la fondazione avvenuta nel 753 a.C. Secondo la tradizione, in questa data sarebbe nata la città, e da secoli si svolgono celebrazioni ufficiali, rievocazioni storiche e manifestazioni culturali. Questa ricorrenza rappresenta un momento di memoria collettiva, con eventi che coinvolgono cittadini, istituzioni e associazioni che si susseguono nel corso della giornata.

Per Roma il 21 aprile non è un giorno come gli altri: è il Dies Natalis Urbis, cioè il giorno in cui, secondo la tradizione, nel 753 a.C Romolo fondò la città destinata a cambiare la storia dell’Occidente. La ricorrenza affonda, dunque, le sue radici nel mito e nella storia, ma è tuttora una delle feste più sentite dai romani. Nel 2026 la Capitale celebra i suoi 2779 anni con un ricco programma di eventi che dal 18 al 22 aprile animeranno diversi luoghi simbolo della città, dal Circo Massimo ai Fori Imperiali, dal Museo delle Civiltà al Museo Nazionale Romano. La rievocazione storica tra Torneo dei Gladiatori e Corteo Storico. Anche quest’anno torna la rievocazione storica organizzata dal Gruppo Storico Romano con il patrocinio del Ministero della Cultura e dell’Ente Nazionale per il turismo.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Natale di Roma: la Capitale festeggia 2779 anni tra storia, cultura e rievocazioni

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