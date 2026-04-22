Nascondeva sei bombe carta sotto il letto denunciato un commerciante a Trabia

Un commerciante di 28 anni è stato denunciato a Trabia dopo che i carabinieri hanno trovato sei bombe carta nascoste sotto il letto nella sua abitazione. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione domestica, che ha portato al sequestro del materiale esplodente. L’uomo è stato accusato di detenzione illegale di materiale esplodente.

Sorpreso con sei bombe carta nascoste in camera da letto. I carabinieri hanno denunciato a Trabia un 28 anni, titolare di un’attività commerciale del posto, per detenzione illegale di materiale esplodente. La scoperta è stata fatta dai militari della Compagnia di intervento operativo del 12°.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Nascondeva droga, bombe carta e rame rubato in casa: 23enne finisce ai domiciliariI carabinieri di Modena hanno tratto in arresto un 23enne italiano, volto già noto alle forze dell'ordine, scoprendo a casa sua un vero e proprio... Nascondeva sotto il letto un borsone con 24 chili di hashish, arrestato un 66enneNascondeva sotto il letto, in una sorta di monovano ricavato all’interno di un casolare, quasi 24 chili di hashish. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Nasconde sei bombe carta in camera da letto, denunciato commerciante. Nasconde sei bombe carta in camera da letto, denunciato commerciantePer la messa in sicurezza e la corretta catalogazione dei reperti è stato richiesto l'intervento degli artificieri ... grandangoloagrigento.it Bomba carta durante Catania-Potenza, ferito un ventenne in curva NordDurante il primo tempo il boato sentito da tutto lo stadio. Il giovane è stato portato al pronto soccorso per accertamenti ... lasicilia.it