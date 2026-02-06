Ruba 400 euro di merce dal supermercato nascondendola sotto i vestiti | scoperto e arrestato

I Carabinieri di Pisa hanno bloccato un uomo di 41 anni mentre tentava di scappare con 400 euro di merce nascosta sotto i vestiti. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri all’interno di un supermercato a San Giuliano Terme. L’uomo, un cittadino straniero, è stato subito fermato e arrestato per furto aggravato.

Nel primo pomeriggio dello scorso 4 febbraio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un cittadino straniero di 41 anni, colto in flagranza di reato per furto aggravato all'interno di un noto supermercato a San Giuliano Terme.Il 41enne, dopo essersi aggirato tra le corsie.

