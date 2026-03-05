Reggio Emilia primario arrestato mentre intascava 100 euro in nero

A Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, un medico ortopedico primario di diverse unità operative è stato arrestato mentre riceveva 100 euro in contanti senza regolare fattura, dopo aver effettuato una visita specialistica in ospedale. L’arresto è avvenuto sul momento e l’intera operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine. La visita non risultava comunque registrata nei documenti ufficiali dell’ospedale.

A Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, un medico ortopedico, primario di più unità operative, è stato arrestato mentre intascava 100 euro in nero dopo una visita specialistica in ospedale non registrata. Servizio di Andrea Domaschio TG2000.