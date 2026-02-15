Ancona | Hub Crociere a Rischio? Regione Marche al bivio tra turismo e tutela ambientale attesa decisione del Ministero

La Regione Marche sta valutando il futuro dell’hub crocieristico di Ancona, dopo che il Ministero ha chiesto chiarimenti sulla compatibilità ambientale del progetto. La decisione potrebbe influenzare il volume di turisti che arrivano in città e l’equilibrio tra sviluppo economico e tutela del territorio. Intanto, le associazioni ambientaliste chiedono una sospensione definitiva, mentre gli operatori turistici insistono sulla necessità di investimenti in infrastrutture. La discussione si fa più accesa tra chi vuole promuovere il turismo e chi teme danni irreversibili all’ecosistema locale.

Molo Clementino, Basta Ambiguità: La Regione Marche Deve Decidere sul Futuro dell'Hub Crocieristico. Ancona è al centro di un acceso dibattito sul progetto dell'hub crocieristico per meganavi al Molo Clementino. Il consigliere regionale Andrea Nobili di Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato un'interpellanza alla giunta regionale, chiedendo chiarezza sulla fattibilità dell'opera e sull'assenza di un piano per l'elettrificazione delle banchine, in vista della valutazione del Ministero dell'Ambiente prevista tra fine marzo e inizio aprile. La decisione ministeriale sarà cruciale per il destino del progetto.