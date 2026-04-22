Nasce l’ambulatorio Afa | più movimento e qualità della vita per i cittadini della Valdichiana
È stato inaugurato un nuovo ambulatorio dedicato all'attività fisica nella zona della Valdichiana, con l’obiettivo di promuovere maggiore movimento tra i cittadini e migliorare la qualità della vita. La popolazione della Toscana, soprattutto quella assistita dalla Asl Toscana sud est, sta invecchiando rapidamente, portando a un incremento delle malattie croniche. La struttura mira a offrire servizi specifici per questa fascia di età e a favorire uno stile di vita più attivo.
La popolazione toscana, e in particolare quella della Asl Toscana sud est, è sempre più anziana, con un conseguente aumento delle patologie croniche. Tra queste, le malattie osteoarticolari incidono significativamente sulla qualità della vita, limitando movimento e socialità. In questo contesto.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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