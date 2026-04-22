Nasce l’ambulatorio Afa | più movimento e qualità della vita per i cittadini della Valdichiana

È stato inaugurato un nuovo ambulatorio dedicato all'attività fisica nella zona della Valdichiana, con l’obiettivo di promuovere maggiore movimento tra i cittadini e migliorare la qualità della vita. La popolazione della Toscana, soprattutto quella assistita dalla Asl Toscana sud est, sta invecchiando rapidamente, portando a un incremento delle malattie croniche. La struttura mira a offrire servizi specifici per questa fascia di età e a favorire uno stile di vita più attivo.