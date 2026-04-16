Malattia renale avanzata l’ambulatorio che punta sulla qualità di vita

In un’epoca in cui l’età media della popolazione aumenta e le fragilità si fanno più evidenti, un ambulatorio dell’ospedale si concentra sulla gestione della malattia renale avanzata. Questa struttura si dedica a migliorare la qualità di vita dei pazienti attraverso un approccio che tiene conto delle specificità legate all’invecchiamento. La sua attività riflette un mutamento nel modo di affrontare le patologie croniche legate all’età.

C’è un ambulatorio dell’Azienda ospedaliera che racconta bene come stia cambiando la medicina davanti all’invecchiamento della popolazione e all’aumento delle fragilità. È quello dedicato alla terapia conservativa della malattia renale cronica avanzata, attivo nella Nefrologia diretta dal.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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L'ambulatorio digitale per i pazienti affetti da malattia renale cronica: il progettoRidurre gli spostamenti dei pazienti fragili e rafforzare il collegamento tra ospedale e territorio grazie alla telemedicina.

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Un articolo pubblicato su @TheLancet indica che la malattia renale cronica oggi colpisce 850 milioni di persone nel mondo e, entro il 2050, potrebbe diventare la quinta causa di morte a livello mondiale. #ANSASalute x.com