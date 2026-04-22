Nasce la sezione provinciale UNIMRI di Sondrio | eletti i vertici

Sabato 18 aprile si è svolta nella Sala consiliare del Palazzo della Provincia di Sondrio l’assemblea costituente della sezione provinciale di UNIMRI, l’Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana. In quell’occasione sono stati eletti i vertici dell’associazione e si è dato avvio alla sua attività a livello locale. La riunione ha coinvolto i rappresentanti delle persone insignite e i membri fondatori della sezione.

Una nuova realtà associativa prende forma in provincia di Sondrio. Nella giornata di sabato 18 aprile, nella Sala consiliare del Palazzo della Provincia, si è svolta l’assemblea costituente della sezione provinciale di UNIMRI (Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana).Un.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Svolta Unimri. Una sezione valtellineseÈ nata la sezione provinciale Unimri di Sondrio (Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana). Gioventù Nazionale di Perugia, eletti la nuova presidente provinciale e il coordinamento: tutti i nomiNella giornata di sabato al Park Hotel di Ponte San Giovanni si è svolto il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Perugia, il movimento... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nasce la sezione Anpi dell'Università: Promuoviamo i valori della Resistenza; Nasce una nuova sezione di Polizia giudiziaria con tre operatori della Polizia Locale del Comune di Rieti. Oggi la firma del Sindaco Sinibaldi e del Procuratore capo Auriemma. – Comune di Rieti; Nasce a Salerno la sezione provinciale del N.I.T.A.: un modello che cresce sul territorio. L’area legale affidata all’avv. Pepe; Anpi Bergamo: record di iscritti e nuova sezione a Stezzano. Lucera, nasce il coordinamento dei Giovani SocialistiCOMUNICATO STAMPA Giovani Socialisti di Capitanata: annunciata la costituzione del Coordinamento di Lucera. Il Segretario Provinciale Tabti Karim indirà a ... lucerabynight.it Nasce la nuova sezione agroalimentare di Confindustria FermoConfindustria Fermo si rafforza: costituita la nuova sezione agroalimentare. La sezione, appena nata, ha al suo interno aziende che si occupano di vino, di freddo, di carni, di pesce, di ogni tipo di ... ansa.it A Cittiglio nasce il nuovo Ufficio di Piano, servizi sociali più accessibili e spazi rinnovati. facebook 22 aprile 1978 I Blues Brothers debuttano al "Saturday Night Live": nasce un mito x.com