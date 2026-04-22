Svolta Unimri Una sezione valtellinese

Da ilgiorno.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata costituita ufficialmente la sezione provinciale di Sondrio dell'Unimri, l’Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana. La nuova sezione si occupa di rappresentare i cittadini insigniti della Repubblica nella provincia, con lo scopo di promuovere iniziative e attività legate al riconoscimento civico. L’insediamento è avvenuto recentemente, coinvolgendo rappresentanti locali e membri dell’associazione.

È nata la sezione provinciale Unimri di Sondrio (Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana). L’importante appuntamento si è tenuto alla presenza del presidente nazionale Giovanni Porcaro, del segretario nazionale Tommaso Incantalupo, del presidente regione Lombardia Antonio Zizzi e del presidente della sezione di Pavia Mario Merola, testimoniando l’alto valore istituzionale dell’iniziativa. Nel corso dell’assemblea ordinaria elettiva dei soci sono stati eletti per acclamazione e all’unanimità dei voti i componenti del consiglio direttivo provinciale di Sondrio: Emiliano Di Segna (presidente), Maurizio Di Blasi (vicepresidente vicario), Gavino Arras (vicepresidente).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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