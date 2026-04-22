Nasce il movimento politico Rinascita Ducale Parma

In data 21 aprile 2026, è stato ufficialmente costituito a Parma il movimento politico Rinascita Ducale Parma. Il nuovo sodalizio si presenta alla cittadinanza con una struttura organizzativa chiara e un'identità fortemente ancorata al territorio. Il tratto distintivo del Movimento è la sua.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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