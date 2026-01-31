Nasce un nuovo movimento politico nel Regno Unito per i moderati 

Nel Regno Unito nasce un nuovo movimento politico di centro chiamato Prosper UK. È stato fondato da Andy Street, un conservatore che ha perso le elezioni. L’obiettivo è creare un’alternativa moderata nel panorama politico britannico. Al momento, il movimento si sta organizzando e cerca di attirare elettori insoddisfatti delle scelte dei partiti tradizionali.

Nel Regno Unito è nato un nuovo movimento politico di centro, che si chiama Prosper Uk: è stato fondato da Andy Street, un conservatore che ha perso le elezioni per diventare sindaco delle West Midlands, e da Ruth Davidson, ex leader dei conservatori scozzesi, che hanno scritto e detto nel loro messaggio motivazionale che si tratta di un movimento incentrato “sulla crescita, sull’opportunità e sull’ascolto delle persone e delle aziende”. Prosper Uk è formato da ex conservatori, molti dei quali hanno perso il loro seggio alle ultime elezioni e che cercano un po’ di aria per non rimanere soffocati dalla grande ascesa dell’estrema destra di Reform Uk e di Nigel Farage. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

