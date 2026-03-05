Alle 16.30, a Palazzo Ducale nella Sala Mario Tobino, si terrà la cerimonia di presentazione ufficiale della Fondazione Esedra, un ente filantropico riconosciuto dalla Regione Toscana e dal Runts. La cerimonia si svolge fino alle 19 e vede la partecipazione di rappresentanti dell’organizzazione. La fondazione è stata recentemente costituita e ufficialmente riconosciuta dalle autorità competenti.

Oggi dalle 16.30 alle 19 a Palazzo Ducale – Sala Mario Tobino, sarà presentata ufficialmente la Fondazione Esedra Ente Filantropico Ets, recentemente costituita e riconosciuta dalla Regione Toscana e dal Runts. La Fondazione nasce con l’obiettivo di promuovere, sostenere e valorizzare le arti e il patrimonio culturale come leva di sviluppo civile e territoriale. Momento centrale dell’incontro sarà l’intervento del giornalista e saggista Paolo Mieli, che terrà una riflessione sul tema “Cultura, storia e memoria”, offrendo un contributo di alto profilo sul ruolo della cultura nella società contemporanea. Di particolare rilievo anche l’intervento del Prof. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce Fondazione Esedra. Paolo Mieli a Palazzo Ducale

Leggi anche: Nasce Fondazione Esedra. Sostegno a cultura e arte

Paolo Di Paolo e le sue fotografie ritrovate: La mostra al Palazzo Ducale di Genova per il centenario della nascita.Nel centenario della nascita di Paolo Di Paolo (1925–2023), Palazzo Ducale di Genova, in collaborazione con Marsilio Arte, presenta la retrospettiva...

Tutti gli aggiornamenti su Nasce Fondazione Esedra.

Discussioni sull' argomento Nasce Fondazione Esedra. Paolo Mieli a Palazzo Ducale; Nasce Fondazione Esedra. Sostegno a cultura e arte.

Nasce Fondazione Esedra. Paolo Mieli a Palazzo DucaleOggi dalle 16.30 alle 19 a Palazzo Ducale – Sala Mario Tobino, sarà presentata ufficialmente la Fondazione Esedra Ente Filantropico Ets, recentemente costituita e riconosciuta dalla Regione Toscana e ... lanazione.it

Nasce Fondazione Esedra. Sostegno a cultura e arteL’iniziativa filantropica della famiglia Casali a favore del mondo giovanile e per dare risposte alle esigenze emergenti dal territorio. lanazione.it

UN SORRISO PER GIORGIA, l’evento benefico in memoria di Giorgia Cavarero, organizzato da Esedra Mondovì con la collaborazione di LILT - Lega Contro i Tumori Sezione Provinciale di Cuneo e di Famija Monregaleisa 1949. L’iniziativa, diventata neg - facebook.com facebook