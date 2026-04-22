Il 22 aprile è la Giornata Mondiale della Terra E Kate Middleton fa la sua parte per insegnare ad amare il pianeta e la Natura Leggi Amicait

Il 22 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra, un appuntamento che richiama l’attenzione sull’ambiente e sulla protezione delle risorse naturali. In questa occasione, molte personalità pubbliche e organizzazioni promuovono iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di adottare comportamenti più sostenibili. L’evento coinvolge diverse parti del mondo, con attività di educazione e azioni concrete per tutelare il pianeta.

Oggi, 22 aprile, si celebra la Giornata Mondiale della Terra. L’occasione per riflettere, a livello globale, sull’ambiente e sulla sua salvaguardia, ma anche per invitare le persone, le aziende e le istituzioni a promuovere comportamenti più sostenibili. Nata nel 1970 per portare all’attenzione dell’opinione pubblica la questione ambientale, la giornata coinvolge ormai 192 Paesi e, all’incirca, un miliardo di persone in tutto il mondo. E se nel mondo non mancano figure pubbliche impegnate da tempo a incoraggiare la tutela della Terra, anche tra i Windsor c’è chi ha fatto delle campagne ambientaliste il proprio punto di forza. Uno su tutti, re Carlo.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 22 aprile è la Giornata Mondiale della Terra. E Kate Middleton fa la sua parte per insegnare ad amare il pianeta e la Natura. Leggi Amica.it

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