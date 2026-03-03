Manufatto in piazza Duomo debutta il nuovo evento dedicato all’artigianato creativo contemporaneo

Domenica 8 marzo, in piazza Duomo, si tiene l’inaugurazione di Manufatto, un evento dedicato all’artigianato creativo contemporaneo. La manifestazione durerà diversi mesi e coinvolgerà artisti e artigiani che presenteranno le loro creazioni nel cuore della città. La piazza si trasformerà in uno spazio di esposizione e scambio, attirando visitatori interessati a scoprire le produzioni artigianali moderne.

Domenica 8 marzo in piazza Duomo inaugura Manufatto, il nuovo evento dedicato all'artigianato creativo contemporaneo che animerà la città nei prossimi mesi. Manufatto nasce con un obiettivo chiaro: riportare al centro il valore del fare, delle mani, delle competenze artigiane e della produzione indipendente di qualità. Un progetto che mette in dialogo creatività, territorio e nuove visioni imprenditoriali, dando spazio ad artigiane e artigiani selezionati che lavorano con cura, ricerca e identità. Non un semplice market, ma un evento che vuole raccontare storie, processi e persone.