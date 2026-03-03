NAS in azione a Piacenza sospeso centro di tatuaggi | igiene horror cos' è emerso dai controlli

I Carabinieri NAS hanno messo sotto controllo un centro di tatuaggi e piercing a Piacenza, sospendendo l’attività a seguito di un’ispezione. Durante i controlli sono stati sequestrati materiali e sono state contestate sanzioni. L’operazione è avvenuta in risposta a segnalazioni riguardanti condizioni igieniche ritenute non conformi agli standard. La sospensione rimane in vigore fino a ulteriori verifiche.

È stata sospesa un’attività di tatuatore e body piercing a Piacenza dopo un’ispezione dei Carabinieri del N.A.S. di Parma, che ha portato alla luce gravi irregolarità igienico-sanitarie. L’intervento, inserito nei controlli periodici per la tutela della salute pubblica, è stato disposto per garantire la sicurezza dei clienti in un settore ad alto rischio di infezioni. Controlli dei Carabinieri NAS: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ispezione è stata condotta dai militari del N.A.S. di Parma presso un’attività di tatuatore e body piercing situata nel territorio di Piacenza. L’operazione si... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Carenze igieniche e piercing non sterili: i Nas sospendono un centro tatuaggiI carabinieri del Nas di Parma hanno recentemente svolto un’ispezione igienico-sanitaria presso un’attività di tatuatore e body piercing a Piacenza.

