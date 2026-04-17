Controlli del Nas nei birrifici pontini | sospesa un' attività per carenze igieniche sequestrati 11 fusti in un' altra

I controlli dei carabinieri del Nas nei birrifici della zona pontina hanno portato alla sospensione di un’attività a causa di carenze igieniche riscontrate. In un altro locale, sono stati sequestrati 11 fusti di birra. Le verifiche sono state effettuate per assicurare il rispetto delle normative di sicurezza alimentare lungo tutta la catena di produzione e distribuzione.

I controlli dei carabinieri del Nas si concentrano ora su birrifici e distillerie del territorio pontino, per verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare lungo l'intera filiera produttiva e di distribuzione. Nel corso di alcune ispezioni effettuate nel capoluogo sono.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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